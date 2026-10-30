Українська делегація прибула до Олешків, там почали евакуацію та роздачу допомоги

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Українська делегація безпечно дісталася до Олешків, де вже розпочалися евакуація людей і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжує діяти, повідомив 30 жовтня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешків. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується», – написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Подробиці щодо перебігу евакуації Арахамія пообіцяв повідомити згодом.

До цього Корецький визнав, що помилився з кількістю людей, яких планують вивезти з Олешків.

527 жителів Олешків повертаються в Україну через територію Білорусі — Корецький.

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

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