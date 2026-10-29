Українська делегація вирушила в напрямку окупованих Олешок
Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Делегація стежитиме за перебігом гуманітарної операції в місті.
«Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешок», — поінформував він.
Політик пояснив, що українська команда буде спостерігати за перебігом подій і «повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок».
Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.
Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.
Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.
В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.