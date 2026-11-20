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У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та понад 400 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила 79 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», а загалом збила або подавила 462 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 19 листопада противник випустив по Україні балістичні ракети «Іскандер-М» і С-400, протикорабельні ракети «Циркон», а також 84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» та «Іскандер-К».

Крім того, російські війська застосували 404 ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Серед них було 123 реактивні БпЛА.

Станом на 10:30 сили ППО знищили або подавили:

три балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»;

79 крилатих ракет Х-101 і «Калібр»;

380 ударних безпілотників Shahed, «Гербера» та інших типів, зокрема 102 реактивні.

Зафіксовано влучання ракет і ударних дронів на 23 локаціях. Також на 10 локаціях впали уламки збитих повітряних цілей.

У Повітряних силах наголосили, що станом на момент оприлюднення зведення атака тривала, а в повітряному просторі України ще перебували російські безпілотники.

Російські війська масовано атакували Вінницьку область. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина, також зафіксовано пошкодження 13 приватних житлових будинків, приміщень старостату та будинку культури.

У ніч проти 20 листопада Росіяздійснила одну з найпотужніших повітряних атак по Україні. За попередніми даними, російські війська запустили 80 крилатих ракет і до 20 балістичних, а також близько 400 безпілотників різних типів.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

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У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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