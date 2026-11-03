Українська ППО знешкодила 62 безпілотники протягом дня 3 листопада

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Протягом дня 3 листопада 2026 року Сили протиповітряної оборони України знешкодили 62 ворожі безпілотні літальні апарати. За даними Повітряних сил ЗСУ, у період із 06:30 до 19:00 російська армія атакувала територію України 81 ударним БпЛА різного типу, зокрема моделями «Гербера» та іншими модифікаціями, з яких 74 були реактивними.

За попередніми підрахунками військових, підрозділам ППО вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби 62 ворожі дрони, 56 з яких становили саме реактивні безпілотники. Спеціалізовані служби продовжують бойову роботу з локалізації та знищення поодиноких ворожих БпЛА, що залишаються в повітряному просторі країни.

Джерело: Офіційне зведення Повітряних сил ЗСУ.

У ніч проти та вранці 3 листопада 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти у 10 областях, де через наслідки обстрілів запроваджують аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах повітряна атака продовжується.

З ночі 3 листопада тривала одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

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