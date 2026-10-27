Українська ППО знищила дві балістичні ракети та 255 російських дронів

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Сили протиповітряної оборони України знешкодили дві балістичні ракети та 255 безпілотників, якими російські війська атакували країну, починаючи з вечора 26 жовтня.

З 18:00 понеділка, 26 жовтня, ворог атакував Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області та 280 ударними БПЛА типу Shahed (69 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окупований Донецьк, та Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Основним напрямком удару став Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 вівторка, 27 жовтня, ППО збила / подавила 257 цілей: дві балістичні ракети і 255 дронів.

Зафіксовані влучання на 25 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 16 локаціях.

Декілька ударних безпілотників залишаються в повітрі, бойова робота триває.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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