Українська розвідка встановила росіян, причетних до авіаудару по Комишувасі – Сибіга

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Воєнна розвідка України ідентифікувала російських пілотів та офіцера, який планував удар керованими авіабомбами по Комишувасі на Запоріжжі. Унаслідок атаки на місце видачі гуманітарної допомоги загинули щонайменше 55 цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після спеціального засідання Ради Безпеки ООН.

«Причина, чому Рада Безпеки зібралася вчора, написана кров'ю в Дніпрі та Комишувасі. Російський дрон вдарив по переповненій залізничній платформі в Дніпрі, убивши 15 цивільних осіб. У Комишувасі російські керовані авіабомби вбили щонайменше 55 людей, які зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу. Щонайменше 70 життів забрано лише цими двома звірствами. Військова розвідка України вже встановила особи російських пілотів, які скинули бомби на Комишуваху, а також офіцера, який планував удар. Ми знаємо їхні імена. Ми переслідуватимемо кожного винуватця – від тих, хто відпустив бомби, до тих, хто віддавав накази», – написав Сибіга у X.

Голова МЗС заявив, що жодне військове звання або постійне крісло в Раді Безпеки ООН позбавлені здатності забезпечити імунітет від відповідальності за воєнні злочини, і порадив винуватцям вивчити матеріали Нюрнберзького процесу. За його словами, цілеспрямований російський терор за допомогою дронів і ракет проти цивільного населення, а також систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру та критичні для ядерної безпеки об'єкти є прямими проявами геноцидної кампанії Москви й потребують пропорційної міжнародної відповіді.

Сибіга також підкреслив на протиправному утриманні Російською Федерацією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН, яким Москва зловживає для блокування міжнародних рішень та ухилення від відповідальності за порушення Статуту організації. Сибіга окремо висловив вдячність міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже та латвійській стороні за лідерство під час засідання й чітку фіксацію геноцидного характеру російських злочинів, закликавши держави-члени ООН до дієвих кроків задля зупинення агресії РФ.

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

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