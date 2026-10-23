Українські бійці зірвали плани окупантів щодо Донеччини, — ISW

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Російська армія з початку вересня 2026 року втратила на 241 квадратний кілометр української території більше, ніж змогла захопити. Темпи просування окупаційних військ сповільнилися, тоді як українські сили перехоплюють ініціативу на окремих ділянках фронту.

За даними ISW, з 1 вересня 2026 року російські війська втратили на 241 кв. км української території більше, ніж захопили.

Темпи наступу російської армії помітно знизилися порівняно з 2025 роком. Упродовж 2026 року окупанти просуваються в середньому на 0,25 кв. км на добу.

Водночас українські військові протягом року перехоплюють ініціативу на кількох напрямках фронту.

Однією з таких операцій стала операція «Вівальді» на Лиманському напрямку. За наведеними даними, під час неї українські сили звільнили понад 270 кв. км території та зірвали плани російського командування щодо оточення «Фортечного поясу».

Ще одним чинником, який може ускладнити становище російських військ, є зростання втрат особового складу. За оцінками, набір нових військових у Росії не встигає компенсувати втрати на фронті.

Від початку жовтня 2026 року російська армія втратила майже 37 тисяч військовослужбовців. Для порівняння, за весь жовтень 2025 року цей показник становив 31 270 осіб.

Таким чином, за наведеними даними, втрати російських військ за неповний жовтень 2026 року вже перевищили показник за весь аналогічний місяць попереднього року.

В ISW зазначають, що в найближчі місяці російське командування може зіткнутися з додатковими труднощами, якщо Україна продовжить утримувати ініціативу та зривати наступальні плани РФ.

За такого розвитку подій російські командири можуть посилити тиск на Кремль, вимагаючи провести мобілізацію в тій чи іншій формі.

Отже, уповільнення російського просування, територіальні втрати та зростання кількості загиблих і поранених військових можуть створити для Москви додаткові проблеми під час продовження війни проти України.

Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

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