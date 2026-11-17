Оператори дронів 2-го батальйону 413-го окремого полку Сил безпілотних систем «Рейд» виявили російську реактивну систему залпового вогню на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ворожу установку помітили поблизу лісосмуги, у тилу російських військ. Після виявлення цілі українські оператори безпілотників завдали по ній точного удару. Український дрон влучив безпосередньо в боєкомплект російської РСЗВ. Унаслідок цього установка була знищена. Відео бойової роботи опублікували військові у своєму Telegram-каналі. На записі показано, як українські дронарі виявляють і атакують російську техніку. Про знищення установки повідомили в 413-му полку «Рейд». Інших подробиць щодо типу російської РСЗВ та обставин її виявлення військові не уточнили.

У ніч на 17 листопада українські дрони атакували нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані. Безпілотники подолали близько 1500 кілометрів углиб території РФ, щоб уразити одне з найбільших підприємств нафтохімічної галузі країни.

Водночас у повідомленні ССО не уточнили, які саме виробничі потужності вдалося уразити, наскільки серйозними є пошкодження та чи зупинило підприємство роботу після атаки. Також наразі немає підтверджених даних про масштаби наслідків удару. Про це повідомили Сил спеціальних операцій, удар завдали підрозділи Deep Strike.

17 листопада у Кемеровській області РФ зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-12, який виконував рейс із Новосибірська до Канська. За попередніми даними російських ЗМІ, загинув увесь екіпаж. Телеканали повідомляють про 17 жертв.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри ураження незаконно збудованого Керченського мосту, на яких зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця». Унаслідок потужних вибухів біля кріплень металевих арок конструкції автомобільної частини переправи обвалилися у воду.