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У ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

ТЕЦ забезпечує електроенергією та теплом місто й місцеві промислові підприємства, зокрема Єфремовський завод синтетичного каучуку.

Це підприємство також опинилося під ударом безпілотників. Український моніторинговий канал Exilenova+ оприлюднив відео атаки, після якої на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Підприємство, засноване у 1933 році, виробляє різні види полімерів і каучуків. Серед його продукції — гідроксильований полібутадієн, який використовують для виготовлення твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер».

У Генеральному штабі ЗСУ раніше повідомляли про використання цього матеріалу у виробництві російського ракетного озброєння. Попередні атаки на завод відбувалися 25 вересня 2026 року та 24 грудня 2025 року.

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Крім того, минулої ночі українські безпілотники масовано атакували Ленінградську область. За інформацією губернатора Олександра Дрозденка, російська ППО та мобільні вогневі групи збили 45 дронів. Для перехоплення безпілотників перекривали Ладозький міст, який, за словами очільника регіону, не зазнав пошкоджень.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи у Всеволожську та Санкт-Петербурзі. Зокрема, у Кудрово відчувався сильний запах пороху. Український моніторинговий канал Supernova+ опублікував фотографії влучання в житловий будинок. Як з'ясувало видання «Бумага», йдеться про житловий комплекс «Шуваловський» у Приморському районі Санкт-Петербурга. Кількох мешканців, за повідомленнями, забрала швидка допомога.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У ніч на 25 листопада українські безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та Сизранський НПЗ у Сизрані, що в Російській Федерації — державі-агресорі.

Відео: українські дрони-камікадзе розірвали на Бєлгородщині російську САУ Мста-С.

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