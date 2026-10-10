Українські дрони уразили два дата-центри Yandex у Росії — Ars Technica

Українські дрони уразили два з п’яти дата-центрів російської технологічної компанії Yandex у районі Сасово та Калузькій області Російської Федерації — держави-агресора. Один з об’єктів містив два з трьох суперкомп’ютерів, які Yandex використовує для навчання моделі штучного інтелекту YandexGPT, повідомляє Ars Technica.

Удари по об’єктах Yandex

За даними Reuters, атаки сталися 8 та 9 жовтня. Українська компанія Firepoint заявила, що в ударі по дата-центру в Калузькій області, який є найбільшим об’єктом Yandex такого типу, застосували дрони FP-1. Першою ціллю став дата-центр у районі Сасово, де розміщені два суперкомп’ютери для навчання YandexGPT.

Президент Володимир Зеленський у дописі в соцмережі X заявив, що Україна продовжує відповідати на російські атаки з високою точністю. Він також назвав ураження ще одного дата-центру симетричною відповіддю.

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Збої в онлайн-сервісах

Yandex повідомила, що внаслідок атак ніхто зі співробітників не постраждав, але визнала перебої в роботі частини сервісів. За інформацією незалежного російського видання Meduza, користувачі скаржилися на проблеми з доступом до медіасайтів, популярних застосунків відеосервісу Ivi, цифрового банку T-Bank і сайту державної компанії «Російські залізниці».

Reuters також повідомляло про перебої в роботі застосунку для знайомств, агрегатора нерухомості, платформи самвидаву та сайту найуспішнішого футбольного клубу російської Прем’єр-ліги. Ars Technica зазначає, що атаки відбулися на тлі російської кампанії ударів по українських дата-центрах, яка з кінця вересня порушувала роботу мобільного зв’язку та інтернету для тисяч людей в Україні.

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