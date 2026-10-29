Українські організації закликали США посилити тиск на РФ через рекламу в New York Post

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Три українські організації — Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine та Nova Ukraine — розмістили в американській газеті New York Post рекламне звернення із закликом до Вашингтона посилити тиск на Росію, а не на Україну.

У рекламі процитували слова спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, адресовані Володимиру Путіну: «Ви гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це».

Поруч автори звернення нагадали про російський удар по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок якого, за наведеними в рекламі даними, загинули 17 людей. Серед жертв були мати й дитина, які трималися за руки.

Звернення з’явилося на тлі евакуаційної операції в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Українські організації закликали американську владу враховувати відповідальність Росії за загибель цивільних українців і спрямовувати дипломатичний тиск насамперед на Москву.

Про рекламну кампанію повідомив журналіст Остап Яриш.

Джерело: Остап Яриш (Facebook).

Європейські країни не братимутьучасті в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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