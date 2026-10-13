Українські перехоплювачі Sting за рік знищили понад 15 тисяч російських дронів

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За рік підрозділи Сил оборони України за допомогою перехоплювачів Sting від української miltech-компанії «Дикі Шершні» знищили понад 15,5 тис. російських безпілотників типів «шахед», «герань» і «гербера». Серед них — більш ніж 10 тис. ударних БпЛА.

Як повідомили в компанії, відповідні дані охоплюють період із жовтня 2025 року до вересня 2026 року. За цей час завдяки використанню перехоплювачів російській армії завдали збитків на суму понад $700 млн.

"Зенітний дрон Sting від української miltech-компанії "Дикі Шершні" дванадцятий місяць поспіль очолює рейтинг найефективніших перехоплювачів російських безпілотників типу "шахед", "герань" та "гербера". За підтвердженими даними, лише у вересні перехоплювачі Sting знищили близько 1600 таких цілей, суттєво перевершивши результати інших засобів", – наголошують в компанії.

Одним із чинників високої ефективності Sting у компанії називають дистанційне керування. Пілоти трьох із чотирьох найрезультативніших бойових підрозділів за кількістю знищених "шахедів" використовують ці перехоплювачі віддалено за допомогою системи Hornet VisionCtrl.

За підсумками вересня Sting також очолив рейтинг перехоплювачів російських реактивних "шахедів". "Ефективність ліквідації таких цілей значно зросте з початком масового виробництва нового спеціалізованого високошвидісного перехоплювача Sting S. Наразі він проходить бойові випробування і вже знищує малогабаритні ракети "Герань-5"".

За даними військової розвідки та оцінками українських аналітиків, на які посилається компанія, середня вартість одного російського безпілотника такого типу може становити близько $70 тис. Відповідно, знищення понад 10 тис. ударних "шахедів" і "гераней" оцінюється у понад $700 млн.

Крім того, українські військові використовують Sting для знищення інших ударних і розвідувальних безпілотників противника, однак окремий статистичний облік таких цілей не ведеться.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

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