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Українські пілоти Повітряних сил завдали двох точних авіаударів по укриттю російського підрозділу безпілотників на одному з напрямків фронту. Унаслідок атаки було ліквідовано особовий склад ворожого підрозділу. Винищувачі Повітряних сил ЗСУ двічі прицільно уразили будівлю, в якій перебували російські оператори безпілотників.

За попередньою інформацією, внаслідок авіаударів увесь особовий склад противника, який переховувався у споруді, було ліквідовано.

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На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано два точні влучання авіаційних боєприпасів по ворожому укриттю.



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