Українські удари по дата-центрах Yandex спричинили збої в Росії — Politico Europe

У Росії, державі-агресорі, українські удари по трьох дата-центрах Yandex спричинили затримки та перебої в роботі сервісів, якими користуються тисячі компаній і домогосподарств. Як повідомляє Politico, йдеться про об’єкти в Сасові, Калузі та Володимирі.

За даними видання, удари мали на меті порушити військове планування та комунікаційні сервіси. Водночас наслідки відчули користувачі хмарної інфраструктури Yandex: перебої торкнулися електронної комерції, цифрових платіжних платформ, застосунків доставки їжі та сервісів замовлення автомобілів.

Перебої та складне відновлення

Українські безпілотники також атакували великий дата-центр Сбєрбанку в Саратовській області. Високопоставлений представник компанії заявив, що ця атака не вплинула на її роботу.

Дослідник кіберполітики й міжнародної безпеки Олег Шакіров зазначив, що реальний масштаб пошкоджень поки що невідомий. За його словами, два дата-центри залишалися відключеними, що може свідчити про значні збитки. Він також звернув увагу, що відновлення може бути дорогим і складним, адже обладнання для дата-центрів переважно потрібно імпортувати, а постачання ускладнюють санкції проти Росії та високий світовий попит.

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Питання міжнародного права

Старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Джозеф Ярнацький заявив, що такі удари, ймовірно, порушують міжнародне гуманітарне право та створюють небезпечний прецедент через дедалі більшу залежність суспільств від цифрових послуг.

Експерт із міжнародного гуманітарного права Кубо Мачак пояснив, що дата-центр може вважатися військовою ціллю лише за двох умов: він має ефективно сприяти воєнним операціям, а його знищення повинно давати визначену військову перевагу. Зокрема, це може стосуватися зберігання воєнної розвідки або забезпечення роботи військових інструментів штучного інтелекту. Водночас розміщення бот-мереж чи пропагандистських акаунтів саме по собі не робить дата-центр законною військовою ціллю.

Після атак користувачі платформи X повідомляли про скорочення активності автоматизованих ботів, пов’язаних із проросійськими, протрампівськими та пов’язаними з німецькою партією «Альтернатива для Німеччини» наративами. Однак незалежні дослідники та національні наукові інститути не знайшли доказів того, що удари безпосередньо порушили роботу російських дезінформаційних кампаній.

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