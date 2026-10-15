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Унаслідок серії нічних атак українських безпілотників у період з 8 по 11 жовтня 2026 року зазнали уражень ключові дата-центри компанії «Яндекс» у Сасовому (Рязанська область), Калузі та Володимирі. Це призвело до виходу з ладу на невизначений термін усіх трьох суперкомп'ютерів IT-гіганта — «Червоненкис», «Ляпунов» та «Галушкин», які працювали над розвитком нейромереж та інших елементів ШІ-екосистеми компанії.

Головною причиною вразливості обладнання компанії «Яндекс» стала система прямого фрикулінгу (охолодження зовнішнім повітрям). Сажа та продукти горіння потрапили у серверні стійки, спричинивши масові короткі замикання й вигорання систем. Очищення серверів може затягнутися на пів року, а заміна пошкоджених дефіцитних прискорювачів NVIDIA A100 в умовах міжнародних санкцій триватиме роками.

Втрата обчислювальних потужностей критично заморожує розвиток розробок YandexGPT та Alice AI. Оскільки напрямок «Пошукові сервіси та ШІ» є найприбутковішим для компанії, а рекомендаційні ШІ-технології забезпечували майже половину приросту її рекламної виручки, руйнування інфраструктури завдає прямого удару по всьому IT-сектору рф. До 2022 року «Червоненкис» посідав 19-те місце у світовому рейтингу суперкомп'ютерів Top500, однак через ці руйнування росія ризикує вже у листопаді 2026 року поступитися Казахстану в регіональній гонці штучного інтелекту.

Джерело: розслідування видання T-invariant.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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