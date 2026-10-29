Українські військові атакували інфраструктуру російських ударних дронів на Брянщині

0:00 / 0:00

У ніч на 29 жовтня та напередодні Сили оборони України уразили три об’єкти інфраструктури російських ударних безпілотників поблизу Навлі в Брянській області РФ.

За даними Генштабу, під удар потрапили склад зберігання дронів «Герань», дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів. Ураження цих об’єктів має знизити можливості російської армії застосовувати ударні безпілотники різних модифікацій для атак по Україні та цивільній інфраструктурі.

Крім того, на Брянщині українські військові уразили дві радіолокаційні станції в районах Стародуба та населеного пункту Медведове, а також пункти управління безпілотниками поблизу Савлукового та Вітовки. За інформацією Генштабу, ураження радіолокаційних станцій створює прогалини в системі радіолокаційного спостереження противника.

На Донеччині Сили оборони також завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Новогродівки.

У Генеральному штабі наголосили, що українські військові продовжуватимуть уражати об’єкти противника в межах права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, до повного припинення російської збройної агресії проти України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

Минулої доби, 24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією. Росіяни активно застосовували авіацію, керовані авіабомби й дрони-камікадзе, а також обстрілювали українські позиції та населені пункти. За даними Генерального штабу ЗСУ, бої тривали на більшості напрямків, зокрема на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському.

ЗСУ вдарили по заводу Протон у Росії: чим він важливий для окупантів.

Читай нас у