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Сили оборони України розпочали підготовку до гуманітарної місії «Санта», мета якої — доставити продукти харчування та медикаменти жителям тимчасово окупованої Кінбурнської коси. До організації допомоги залучені служби 122-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

«На виконання розпорядження командира ОТУ «Одеса» полковника Дениса Носікова всі служби 122-ї окремої бригади Сил територіальної оборони зараз здійснюють підготовку до реалізації запланованої місії», — йдеться в повідомленні.

Місію назвали «Санта». З міркувань безпеки військові поки не розголошують подробиць її проведення, однак наголошують, що вона має виключно гуманітарний характер.

«Утім, хочемо наголосити, що місія має винятково гуманітарну мету. Ми, військові, відгукнулися на потребу людей у їжі та медикаментах. Одразу після цього почали формувати пакунки», — розповів представник ОТУ «Одеса».

Після аналізу інформації з різних джерел військові почали готувати адресні посилки. Перелік продуктів і необхідних речей формували з урахуванням потреб, про які вдалося дізнатися від місцевих жителів, що виїхали з Кінбурнської коси.

До гуманітарних пакунків увійдуть крупи, макарони, цукор, вершкове масло, олія, тушковане м’ясо, квасоля та горошок. Окрему увагу приділили медикаментам — жителям передадуть найнеобхідніші ліки.

«Саме тому місія називається «Санта». Вже зовсім скоро День Святого Миколая. Тому ми, Сили оборони України, хочемо нагадати про загальнолюдські цінності, турботу, співчуття та обов’язок допомагати тим, хто цього потребує найбільше», — наголосили в ОТУ «Одеса».

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Одеса».

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