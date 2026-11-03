Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії

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Протягом жовтня 2026 року Сили оборони України уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів на території Росії.

Серед цілей — підприємства військово-промислового та ракетно-космічного комплексів, військові аеродроми, авіація, радіолокаційні станції, склади й об’єкти військової логістики. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Загалом під ураження потрапили сім підприємств та об’єктів ВПК, три військові аеродроми, а також засоби радіолокації та зв’язку, пункти управління, склади, ремонтні підрозділи, ракетна установка й місце базування ударних безпілотників.

Удари по підприємствах російського ВПК

Серед уражених об’єктів — сім підприємств, залучених до виробництва озброєння та комплектуючих:

«Протон-Електротекс» в Орлі — виробник електронних компонентів для ракет. Підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем, пошкодження будівлі та серверів.

«Комбінат Каменський» у Ростовській області — виробник твердого ракетного палива. Пошкоджено чотири виробничі цехи, на складі готової продукції виникла пожежа.

«Енергія» у Липецькій області — виробник батарей для авіабомб і ракет.

Редкінський дослідний завод у Тверській області — виробляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101.

«Робоавіа» у Ростовській області — розробник і виробник безпілотників для російської армії.

Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ) та Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у Нижньогородській області.

У Міноборони зазначають, що ураження цих об’єктів ускладнює виробництво ракетного палива, електроніки, комплектуючих до озброєння та безпілотників.

Ураження трьох військових аеродромів і літаків Су-34

Українські підрозділи завдали ударів по військових аеродромах «Борисоглєбськ» у Воронезькій області, «Мариновка» у Волгоградській області та «Єйськ» у Краснодарському краї.

На аеродромі «Борисоглєбськ» підтверджено пошкодження шести літаків Су-34. На «Мариновці» 29 жовтня ракетні війська ВМС ЗСУ із застосуванням берегових ракетних комплексів «Нептун» знищили ще два Су-34. Їхню орієнтовну вартість оцінюють у 100 млн доларів. Також уражено літак на аеродромі «Єйськ».

Су-34 — один з основних літаків російської армії для застосування керованих авіаційних бомб. Ураження цих машин знижує можливості противника завдавати ударів по українських містах, прифронтових територіях і позиціях Сил оборони.

Знищення РЛС «Небо-У» та ураження пускової установки «Іскандер-М»

У районі Магри Краснодарського краю українські сили уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У». Її орієнтовна вартість становить 100 млн доларів. Крім того, у Чорному морі уражено ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів.

Серед інших цілей — пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» у Курській області, пункти управління, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, ремонтні підрозділи та польовий артилерійський склад.

У Міністерстві оборони наголошують, що такі удари послаблюють вогневі й логістичні спроможності російської армії, ускладнюють постачання боєприпасів, відновлення техніки та підготовку нових атак проти України.

У відомстві назвали жовтневі операції deep strike ще одним кроком до підвищення ціни російської агресії.

Також у Міноборони нагадали, що Агенція оборонних закупівель ДОТ уперше оголосила тендер на закупівлю далекобійних ударних безпілотників deep strike. Закупівлю проводять відповідно до тактико-технічних характеристик, отриманих від Міністерства оборони. Йдеться про дрони для ураження цілей у глибині території противника.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

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