Українські військові уразили аеродром Ахтубінськ і базу дронів у РФ

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області Росії та дронопорту поблизу населеного пункту Цимбулова в Орловській області. Про ураження обох об’єктів повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Аеродром використовують для випробування військової авіації, а дронопорт — для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

За інформацією Генштабу, українські підрозділи атакували два військові об’єкти на території РФ. Водночас у короткому повідомленні відомство не уточнило, які саме пошкодження зафіксували та яких збитків зазнали російські військові.

Аеродром «Ахтубінськ» розташований в Астраханській області. Там базується 929-й Державний льотно-випробувальний центр Міністерства оборони Росії — один із головних майданчиків, де випробовують нові зразки військової авіаційної техніки та озброєння. Центр також перевіряє модернізовані літаки, вертольоти та їхні системи озброєння.

Цей аеродром уже потрапляв під удари українських сил. Зокрема, 20 серпня 2026 року Сили оборони атакували «Ахтубінськ». Тоді Генштаб повідомив про пошкодження російського літака Су-34 та розлив пального на території об'єкта. Ці літаки російська армія використовує для ударів керованими авіабомбами по Україні. Другим об'єктом став дронопорт поблизу Цимбулової в Орловській області. Йдеться про місце, де російські військові зберігають ударні безпілотники, готують їх до запуску та запускають по українській території.

Це не перша атака на цей майданчик. 21 вересня 2026 року Сили оборони вже завдавали удару по об'єкту в районі Цимбулової. Тоді, за даними Генштабу, зайнялися щонайменше три складські приміщення для зберігання безпілотників. Також було пошкоджено майданчик запуску реактивних дронів і п'ять пускових установок. Ураження таких об'єктів має на меті послабити можливості російської армії використовувати безпілотники для атак по Україні. Водночас результати ударів у ніч на 15 листопада ще потребують уточнення.Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох промислових підприємствах у Татарстані та заводу військово-промислового комплексу в Брянській області Росії. На територіях уражених об'єктів спалахнули пожежі. Серед цілей — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та підприємство, яке виробляє літальні апарати, зокрема вертольоти.

У ніч проти 15 листопада в Росії повідомили про атаку безпілотників на промислові об’єкти в Татарстані та Ростовській області. У Нижньокамську спалахнула пожежа на території нафтохімічного підприємства «Нижньокамськнафтохім», а в Таганрозі пошкоджена електрична підстанція.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 13 листопада Сили оборони України повторно вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. Також було уражено цілі на аеродномі у Липецькій області. У Генштабі запевнили, що далі буде!

Нагадаємо, що безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

Читай нас у