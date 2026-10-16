Українські військові уразили в Росії радіолокаційну станцію Небо-У вартістю $100 млн

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У ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У» поблизу селища Магри в Краснодарському краї РФ. Орієнтовна вартість такого комплексу становить 100 мільйонів доларів.

Згідно з даними Генштабу, у результаті ураження в районі ворожого об'єкта виникла пожежа.

«Небо-У» є далекобійною трикоординатною РЛС метрового діапазону. Вона призначена для виявлення й супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих та балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності ворога контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.

Орієнтовна вартість «Небо-У» становить близько 100 млн доларів, повідомляє Генштаб.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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