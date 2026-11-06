Українські військові утримують Малу Токмачку на Запоріжжі

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Село Мала Токмачка Запорізької області залишається під контролем Сил оборони України, попри регулярні заяви російського командування про його нібито захоплення.

Про це 6 листопада повідомила заступниця речника Угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко в коментарі Укрінформу.

За її словами, у жовтні російські війська не змогли захопити Оріхів та інші населені пункти. На початку листопада противник також не досяг оперативних успіхів.

Шевченко наголосила, що російське командування продовжує поширювати неправдиві повідомлення про нібито просування та захоплення українських територій.

Джерело: Укрінформ

Російські війська продовжують намагатися захопити Малу Токмачку на Оріхівському напрямку. Після невдалих спроб штурмувати населений пункт окупанти намагаються обійти його з флангів, а також заходять невеликими групами. За словами військового, наразі росіянам не вдається досягти поставленої мети.

У Раді безпеки ООН Україна заявила, що темпи російського наступу у 2026 році різко сповільнилися, а на окремих напрямках навіть фіксується втрата позицій. Одним із символів цього назвали Малу Токмачку в Запорізькій області, яка, попри роки заяв про «неминуче захоплення», досі залишається під контролем України. У Києві це розцінюють як ознаку стратегічного провалу Росії.

Протягом жовтня 2026 року Сили оборони України уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів на території Росії.

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