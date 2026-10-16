Українські військові знищили логістичний маршрут РФ біля Пологів

На Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст, який російська армія використовувала для перевезення боєприпасів та забезпечення своїх підрозділів. Під мостовим перекриттям окупанти облаштували схованку з мінометними снарядами. Удар завдали бійці 92-ї окремої штурмової бригади за допомогою FPV-дрона.

Українські військові знищили міст, який російська армія використовувала на одному з логістичних маршрутів у Запорізькій області. Операцію провели на Гуляйпільському напрямку, неподалік міста Пологи. Військові також оприлюднили відео бойової роботи. Завдання виконали бійці 92-ї окремої штурмової бригади, яка діє в смузі відповідальності сьомого корпусу ДШВ.

Під мостом росіяни сховали боєприпаси

Під час FPV-патрулювання в районі Пологів українські військові виявили схованку з мінометними снарядами. Росіяни розмістили боєкомплект під мостовим перекриттям на одному зі шляхів, якими користувалися для забезпечення військ. Цей маршрут мав значення для російських підрозділів, що намагаються просуватися в напрямку Малої Токмачки та Оріхова.

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Окупанти намагалися захистити схованку від українських дронів. Для цього вони встановили сітчасте загородження. Однак це не завадило українським військовим уразити ціль. Оператор дрона обійшов перешкоду та завдав удару по схованці. Унаслідок атаки міст було зруйновано. «Українські воїни філігранно оминули загородження із сітки, яким противник намагався захистити склад БК, та уразили ціль. Тим самим — зруйнувавши міст. Результат — зафіксований на дорозвідці», — повідомили в сьомому корпусі ДШВ. Отже, удар дав змогу знищити не лише схований боєкомплект, а й саму переправу, яку росіяни використовували для військової логістики.

ЗСУ продовжують руйнувати логістичні маршрути РФ

У сьомому корпусі ДШВ наголошують, що порушення російської логістики залишається одним із ключових завдань українських підрозділів на цій ділянці фронту. Знищення мостів ускладнює переміщення російських військ, перевезення боєприпасів і доставку забезпечення. Це також може обмежувати можливості противника використовувати важку техніку на певних маршрутах.

На початку вересня українські оборонці вже знищували кілька мостів на цьому напрямку. За даними військових, ці удари ускладнили російській армії постачання та пересування техніки. Нова операція поблизу Пологів стала ще одним ударом по маршрутах, які росіяни використовують для підтримки своїх підрозділів. Водночас військові не повідомили точних даних про втрати противника внаслідок цієї атаки. Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Нещодавно під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади виявили склад мінометних снарядів. Подія сталася в смузі відповідальності 7-го корпусу.

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