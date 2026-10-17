Український дрон вдруге за кілька днів уразив російський Мі-28

Військові зенітного ракетного дивізіону «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ повідомили про нову атаку на російський ударний вертоліт Мі-28. Для цього українські захисники використали дрон. За даними бригади, це вже друге ураження російського вертольота такого типу за кілька днів. Обидва випадки сталися на території Бєлгородської області РФ.

Попередню атаку на Мі-28 українські військові провели 14 жовтня. Тепер бійці заявили про повторне ураження вертольота. Відео нової атаки вони опублікували у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про наслідки атаки

Наразі немає інформації про ступінь пошкоджень російських вертольотів. Також невідомо, у якому стані вони перебувають після атак і чи можуть надалі використовуватися російськими військами.

Українські захисники супроводили відео коментарем, у якому наголосили, що готові повторювати подібні операції. «Можемо і повторюємо! Ювелірна робота, залізна витримка, бойова вдача. Іноді те, що для когось вважається важким і неможливим, для пілотів ЗРДн “Прибульці” — звичайний день», — зазначили військові.

У бригаді не повідомили додаткових подробиць про обставини атаки. Інформація про пошкодження вертольотів та їхній подальший стан наразі відсутня.

Генеральний штаб ЗСУ заперечив твердження російського командування про нібито захоплення понад 1800 кв. км української території та 92 населених пунктів із 1 вересня.

У 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов» спростували заяви Міноборони Росії про нібито захоплення трьох населених пунктів на Донеччині. Йдеться про Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівку поблизу Добропілля. Українські військові заявляють, що всі три населені пункти залишаються під контролем Сил оборони, а росіяни намагаються створити враження просування за допомогою невеликих піхотних груп і постановочних відео.