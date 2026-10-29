Український наземний дрон уперше виконав бойову місію під керуванням ШІ

0:00 / 0:00

Бійці полку безпілотних систем «Лава» провели бойову логістичну місію, під час якої наземним роботизованим комплексом керував штучний інтелект. За заявою військових, це перший у світі випадок такого застосування технології в бойових умовах. Роботизована платформа самостійно подолала майже весь маршрут завдовжки 20 кілометрів, що демонструє можливість зменшити безпосередню участь оператора в керуванні технікою на фронті.

Завдяки інтегрованому модулю штучного інтелекту дрон самостійно пройшов 93% складного маршруту. Людина втручалася в керування лише на окремій ділянці протяжністю 1,4 кілометра.

Маршрут в 3D-схемі



Щоб здійснити такий автономний рейс, маршрут спочатку "промацав" спеціальний комплекс із лідаром. Ця технологія за допомогою лазерних імпульсів просканувала рельєф та створила точну 3D-модель місцевості для подальшого руху.

Щоб здійснити такий автономний рейс, маршрут спочатку "промацав" спеціальний комплекс із лідаром. Ця технологія за допомогою лазерних імпульсів просканувала рельєф та створила точну 3D-модель місцевості для подальшого руху.

Оператор може поправити трек або задати швидкість на окремих ділянках, але вести машину вручну безперервно більше не потрібно, – пояснили військові принцип роботи нової системи.

Нічого подібного світова практика не знала, інновація українських інженерів стала реальним інструментом заміни людей в зоні ризику.

Від водія до диспетчера



Командир батальйону безпілотних систем Лава Андрій Копач на псевдо Математик наголошує, що автономні наземні системи вже повністю готові до реальних бойових умов. Головна зміна полягає в тому, що боєць більше не мусить щосекунди крутити віртуальне кермо.

Він контролює рух і втручається тільки там, де треба. Кінцева мета – один диспетчер для кількох роботизованих комплексів одночасно", – зазначив командир.



Впровадження таких автопілотів суттєво розвантажує операторів та зменшує вплив людського фактора. Крім того, розумні дрони значно менше залежать від постійного зв'язку з терміналами Starlink, що критично важливо в умовах роботи ворожих систем РЕБ.

У перспективі цю технологію планують використовувати для автономної евакуації поранених.

Як повідомляє в короткому відеосюжеті пресслужба Другого корпусу НГУ Хартія на своїй ФБ-сторінц, унікальні випробування в зоні ризику завершилися успішно.

Відео: Український важкий дрон доставив замінований наземний роботизований комплекс у тил росіян.

В Україні показали наземний дрон, що запускає FPV.

Україна вперше застосувала важкий дрон для доставки робота в тил ворога.

Читай нас у