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Українські військові застосували систему радіоелектронної боротьби «Ліма», щоб відхилити від заданої траєкторії дві російські балістичні ракети «Орєшнік» під час атаки 24 травня. Унаслідок цього жодна з ракет не влучила в заплановану ціль.

За інформацією видання, комплекс «Ліма» розробили спеціально для протидії російським ракетам і безпілотникам. Система випромінює електромагнітні перешкоди, які впливають на навігаційне обладнання засобів ураження.

Зокрема, комплекс здатний передавати хибні координати. Через це ракети та дрони можуть змінювати траєкторію та відхилятися від визначеного маршруту.

Представники компанії Cascade Systems, яка виробляє «Ліму», а також українські військові стверджують, що система здатна впливати навіть на російські гіперзвукові ракети.

Одним із найпоказовіших випадків застосування комплексу стала атака 24 травня. За словами військовослужбовців підрозділу «Нічна варта», російські війська тоді запустили дві ракети «Орєшнік» у напрямку Київської області.

Один із бійців використав систему радіоелектронної боротьби для протидії обом цілям.

У результаті перша ракета впала поблизу Білої Церкви, у районі гаражів, за кілька миль від будь-якого військового об’єкта. Друга ракета розпалася в повітрі, а її уламки впали на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Росії також визнавали, що під час тієї атаки не вдалося уразити важливих цілей. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що російські військові «просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати».

Водночас використання української системи РЕБ створює проблеми для цивільних GPS-пристроїв. Через електромагнітні перешкоди навігатори можуть визначати місцеперебування людей за тисячі кілометрів від їхнього фактичного розташування.

Зокрема, одна з користувачок київського таксі отримала маршрут додому, який пролягав через Південну Америку, Атлантичний океан та Європу. Додаток оцінив тривалість поїздки у 12 276 хвилин.

Інший незвичайний випадок стався з GPS-годинником одного з українських урядовців. Пристрій показав, що чоловік пробіг понад шість кілометрів у столиці Перу — Лімі.

З аналогічними збоями зіткнулися й журналісти The New York Times, які приїхали оглянути антени системи поблизу Києва. Навігація автомобіля також помилково визначила їхнє місцеперебування в Перу.

У виданні зазначають, що українські військові вважають переваги застосування «Ліми» значно важливішими за незручності, які виникають у цивільного населення. Адже система допомагає захищати повітряний простір України від російських ракет та безпілотників.

Про це повідомляє The New York Times.

Через роботу української системи радіоелектронної боротьби «Ліма» GPS-навігатори масово визначають місцезнаходження користувачів у столиці Перу. Електромагнітні перешкоди, які створюють для дезорієнтації російських ракет і дронів, впливають також на цивільні пристрої, зокрема смартфони, автомобільні навігатори та GPS-годинники.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення оборонних заходів», який дозволяє військовим оперативно розміщувати засоби радіоелектронної боротьби та розвідки на будь-яких ділянках і об'єктах нерухомості незалежно від форми власності.

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