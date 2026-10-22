Український військовий набив тату з малюнком, який йому подарували діти

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Користувачка Threads розповіла зворушливу історію про свого батька-військового, який зробив татуювання за дитячим малюнком, що отримав від дітей. За її словами, захисник вирішив назавжди зберегти цей малюнок на своєму тілі.

“Якось трапився допис, де питали чи читають військові листи від дітей, чи переглядають малюнки. Тим часом мій тато у 2023 році вирішив зробити тату з малюнком, який їм прислали”, – написала вона й опублікувала фото.

Авторка вказує, що малюнок створив хтось з Білої Церкви (судячи з підпису).

В коментарях люди поділилися власними історіями про дитячі малюнки для захисників.

В іншій публікації на цю тему військові теж поділилися тим, які малюнки отримують від дітей.

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