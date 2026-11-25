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Глава російської «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна заявила, що низка органів влади РФ фактично «паралізована» через нібито масове залучення українськими провокаторами російських підлітків до злочинної та «терористичної діяльності». За її словами, чиновники не розуміють, як протидіяти цьому явищу.

Про це Мізуліна сказала під час V Національного форуму «Здоров’я та безпека дітей» у Москві. Вона також звернула увагу, що багато батьків не знають, чим займаються їхні діти в інтернеті.

За твердженням Мізуліної, протягом останнього року нібито фіксуються випадки цілеспрямованого залучення до злочинів дітей із благополучних сімей, відмінників, переможців спортивних змагань, учасників «Руху перших» та студентів провідних російських університетів. Вона назвала це тривожною тенденцією.

Мізуліна також заявила, що підлітки стають вразливими через відповідальність і схильність виконувати доручення авторитетних дорослих, через що можуть потрапляти в небезпечні схеми. Крім того, вона спрогнозувала, що розвиток штучного інтелекту може призвести до збільшення у 2027 році випадків залучення дітей до протиправної діяльності та появи нових «синіх китів».

У Росії останніми роками зростає кількість кримінальних справ про диверсії та теракти, фігурантами яких стають неповнолітні. 12 жовтня представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко повідомила, що від початку 2026 року до судів передали 39 кримінальних справ щодо 57 підлітків віком від 14 до 17 років. Їх звинувачують у підпалах об’єктів транспортної інфраструктури та базових станцій зв’язку за завданням українських спецслужб.

За підрахунками проєкту «Підтримка політичних в’язнів. Меморіал», у 2025 році кримінальні справи за звинуваченнями в підпалах, які найчастіше кваліфікували як теракти або диверсії, порушили щонайменше проти 109 підлітків. Це майже на 40% більше, ніж роком раніше, коли фігурантами стали 78 неповнолітніх, і в 2,7 раза перевищує показник 2023 року — 40 випадків.

За даними правозахисників, слідство здебільшого стверджує, що підлітки діяли за завданням українських спецслужб. Водночас самі обвинувачені розповідали, що погоджувалися на підпали після оголошень про заробіток у Telegram-каналах.

Згідно зі звітом уповноваженого при президентові РФ з прав дитини, у 2025 році кількість неповнолітніх, причетних до тероризму та екстремізму, зросла вдвічі. У більшості випадків їх вербували через інтернет.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ

Росія продовжує залучати іноземців до своєї армії для участі у війні проти України. Зокрема, МЗС Перу повідомило про загибель 11 громадян країни, які приєдналися до російських військ.

Також, Росія щомісяця залучає до своєї армії близько 1800 іноземців для участі у війні проти України.

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