Сьогодні росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетику за час війни — Укренерго

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З ночі 3 листопада триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано завдавав ударів по енергооб’єктах, застосувавши безпрецедентну кількість засобів ураження. Через значні пошкодження інфраструктури станом на зараз у низці регіонів країни, зокрема в Києві, вимушено ввели аварійні відключення електроенергії. Усі служби працюють у постійній координації задля якнайшвидшої стабілізації ситуації в мережі.

Тисячі фахівців безперервно ліквідовують наслідки обстрілів та відновлюють електропостачання. Першочергово енергетики забезпечують живленням обʼєкти критичної інфраструктури.

Джерело: НЕК «Укренерго».

У ніч проти та вранці 3 листопада 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти у 10 областях, де через наслідки обстрілів запроваджують аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах повітряна атака продовжується.

Під час масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Рівненській області. Унаслідок обстрілу пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго».

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