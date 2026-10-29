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Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

В Укрзалізниці наголосили, що обставини трагедії ще детально розслідують, а також закликали пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки на вокзалах, станціях, платформах і в поїздах.

«Надважливо: ми вкотре закликаємо максимально чітко дотримуватися інструкцій та правил безпеки на наших вокзалах, навколо залізничної інфраструктури, у наших поїздах. Жодної людяності від ворога не можна очікувати — тому критично важливо всім нам не давати йому шансу, берегти себе та дотримуватися правил», — зазначили в компанії.

За інформацією Укрзалізниці, перед трагедією на вокзалі та станції Дніпро завчасно повідомили про повітряну тривогу, оголошену в місті. Коли моніторингова команда компанії виявила наближення реактивного безпілотника та визначила підвищену небезпеку, відповідні команди про призупинення руху одразу передали локомотивним бригадам і працівникам вокзалу.

В електропоїзді, який мав вирушити до Запоріжжя, оголосили евакуацію більш ніж за 10 хвилин до удару. Запрацювали голосові повідомлення, а помічник машиніста, дотримуючись установленого протоколу, обійшов кожен вагон.

В Укрзалізниці нагадали, що в кожному вагоні електропоїзда розміщені плакати з відповідними інструкціями. Повідомлення також містять чітку вимогу не просто залишити поїзд, а якнайшвидше відійти від платформи щонайменше на 200 метрів.

Локомотивна бригада евакуювалася завчасно.

Паралельно на вокзалі неодноразово лунали оголошення про необхідність евакуації та перебування в укриттях. Пасажирам також повідомляли, що рух поїздів відновлять після завершення повітряної тривоги.

Попри попередження та оголошення, частина людей у момент удару залишалася в безпосередній близькості до поїзда. За оцінкою Укрзалізниці, це стало одним із чинників значної кількості загиблих і поранених.

«На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених», — повідомили в компанії.

В Укрзалізниці назвали атаку підступним ударом і наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати залізничну інфраструктуру, наражаючи на небезпеку пасажирів і працівників.

«Це жалюгідний підлий удар. Нічого іншого від росіян ми очікувати не можемо. Але можемо берегти себе. Ми зберігаємо рух попри шалені небезпеки, але ціна цього стає надмірною, якщо такі втрати будуть повторюватися. Сьогодні ми не можемо зупинити ворога в його прагненні нищити залізницю, вбивати залізничників та пасажирів. Але ми можемо й маємо дбати одне про одного», — зазначили в Укрзалізниці.

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня оприлюднив кадри з місця російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок атаки реактивним дроном загинули 13 людей, ще десятеро постраждали.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Після трагедії компанія планує ще раз детально перевірити всі протоколи реагування на загрози, щоб визначити, які додаткові заходи можна запровадити та як пришвидшити переміщення людей у безпечні місця.

В Укрзалізниці підкреслили, що вокзали, станції, платформи та поїзди далекого й приміського сполучення залишаються потенційними цілями російських атак. Тому пасажирам необхідно постійно бути уважними й виконувати вказівки залізничників.

«Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце! Вокзали по всій країні, платформи та станції, кожен поїзд — і далекого слідування, і приміський — це сьогодні пріоритетні цілі ворога. Тільки режим максимальної пильності та увага до інструкцій рятують життя», — наголосили в компанії.

Там також нагадали, що через цілеспрямовані атаки на залізничну інфраструктуру кожен вокзал і кожна платформа нині є зоною підвищеної небезпеки.

Укрзалізниця звернулася до всіх, хто продовжує подорожувати залізницею, із проханням уважно слухати оголошення та виконувати інструкції працівників.

«Вкотре просимо всіх, хто продовжує подорожувати залізницею: дослухайтеся до кожного повідомлення, виконуйте вказівки залізничників, дбайте про свою безпеку. Ворог робить це, щоб нас убивати. Продовжувати рух і берегти життя ми можемо лише тоді, коли дотримуємося всіх правил на кожному вокзалі», — заявили в компанії.

Пасажирів також просять попередити рідних і знайомих, які найближчими днями планують подорожувати поїздом, про необхідність дотримуватися правил безпеки.

«Якщо ви подорожуєте самі або знаєте когось, хто найближчими днями їде залізницею, будь ласка, ще раз нагадайте про необхідність дотримуватися цих правил», — закликали в Укрзалізниці.

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