Уламки російського дрона пошкодили пам’ятник борцям за волю в Івано-Франківську

0:00 / 0:00

В Івано-Франківську внаслідок російської атаки 11 жовтня пошкоджено пам’ятник борцям за волю. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. За його словами, монумент постраждав від уламків російського безпілотника.

Уламки посікли монумент, але він вистояв

Пам’ятник розташований за кілька метрів від місця удару. Уламки реактивного дрона пошкодили монумент, а вибухова хвиля завдала йому додаткових ушкоджень.

"Він посічений уламками, пошкоджений вибуховою хвилею, але вистояв. Не впав. У цьому є щось дуже символічне", – написав Смушак.

Він також зазначив, що Росія продовжує руйнувати місто, забирати життя людей і залишати після себе руїни. Водночас місцеві жителі допомагають одне одному, прибирають пошкоджені території, відновлюють місто та підтримують тих, хто найбільше цього потребує.

Про це йдеться у дописі Михайла Смушака у Facebook.

У Солом’янському районі Києва уламки дрона впали біля приватних будинків.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Читай нас у