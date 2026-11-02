Унаслідок авіаудару по забудові Слов’янська загинула пенсіонерка та поранено шістьох людей

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Вранці 2 листопада війська РФ завдали удару двома авіабомбами «ФАБ-250» з модулями УМПК по житловому кварталу міста Слов’янськ Донецької області. За даними Донецької обласної прокуратури, унаслідок влучань загинула 68-річна місцева мешканка.

Ще шестеро цивільних осіб віком від 44 до 72 років дістали поранення різного ступеня тяжкості, зокрема вибухові та закриту черепно-мозкову травми, переломи, уламкові поранення, контузії і забої. Трьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали дев'ять багатоквартирних будинків, торговельний заклад та приватні автомобілі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура.

2 листопада через атаки РФ знеструмлення зафіксували у дев’яти областях України.

Раніше російські окупанти вдарили КАБами по Ізюму, було пошкоджено багатоповерхівку, місто знеструмлене.

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