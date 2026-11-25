0:00 / 0:00

Унаслідок російського удару по Деснянському району Києва увечері 25 листопада було поранено троє людей.



«Медики госпіталізували одного постраждалого внаслідок атаки ворога. Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували. Один поранений - у тяжкому стані. Балістична атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!», — написав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у Деснянському районі 25 листопада зафіксоване влучання у будівлі на території промзони.

Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

Читай нас у