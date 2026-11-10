Унаслідок комбінованого удару по півдню Одещини загинув чоловік та поранено жінку

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Окупанти 10 листопада завдали комбінованого удару по півдню Одеської області, унаслідок чого 69-річний чоловік загинув на місці, а 70-річна жінка дістала множинні травми.

Під час обстрілу обидва цивільних перебували на зупинці громадського транспорту, постраждалу госпіталізували до медичного закладу. Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти інфраструктури та житловий сектор, зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийка.

Джерело: телеграм начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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