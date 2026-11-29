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У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення, повідомили мер міста Іван Федоров і голова обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Серед травмованих є 14-річна дівчинка, яку рятувальники деблокували з-під завалів і передали під нагляд медиків.

За даними місцевої влади, обстрілом зруйновано приватні будинки, а також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та нежитлові споруди. Масштаби руйнувань і остаточні наслідки атаки наразі продовжують встановлювати.

Джерело: повідомлення мера Запоріжжя Івана Федорова.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 жовтня щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний сезон 2026/27.

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