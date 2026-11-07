Унаслідок нічної атаки росіян на Київ поранення отримали п'ять людей

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У Києві фіксують наслідки комбінованої атаки російських військ 7 листопада, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей. Серед поранених — 14-річна дівчина.



У ніч проти 7 листопада російські війська завдали ударів по шести районах столиці: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському та Солом’янському.

Станом на 8.30 ранку відомо про п'ятьох постраждалих людей у Солом'янському районі, серед них 14-річна дівчина.

Пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхових будинків, приватний будинок, 8 автомобілів, дитячий садок, адміністративну будівлю, інфраструктурний об’єкт.



Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

Через продовження атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст.

7 листопада унаслідок російської атаки на Київську область поранення дістав 22-річний чоловік.

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