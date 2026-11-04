Унаслідок обстрілу Біленького на Запоріжжі загинув чоловік

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Війська рф 4 листопада завдали удару по селу Біленьке Запорізького району, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік.

Про ворожу атаку та загибель місцевого жителя повідомив у.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Джерело: допис Михайла Семікіна у Telegram.

У ніч проти 4 листопада російські війська атакували Одеську область. Під удар потрапили об’єкти енергетики та комерційна нерухомість, зокрема торговий центр «Сім’я», будівля якого зазнала серйозних пошкоджень.

Росія пошкодила енергетичний об’єкт в Одесі.

На Рівненщині російський удар пошкодив АЗС, є постраждалий.

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