Унаслідок падіння дрона на дорогу біля Чабанів загинуло троє людей

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Вранці 20 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги Київ — Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів. На місці виникла пожежа автомобілів. Загинули троє людей.



«Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», - сказано у повідомленні Київської міської прокуратури.





На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений. За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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