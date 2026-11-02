Унаслідок російського удару дронами по Чугуєву постраждали п'ятеро людей

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Російські війська 2 листопада завдали удару безпілотниками по місту Чугуїв Харківської області, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення та травми. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, чотирьох жінок з вибуховими пораненнями госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

Ще одна постраждала зазнала гострої реакції на стрес і отримала необхідну медичну допомогу безпосередньо на місці події. Ворожий обстріл спричинив руйнування та пошкодження житлових будинків, приватних гаражів, торговельних закладів та автомобіля. На місці влучань працюють профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Джерело: Цензор.НЕТ.

2 листопада через атаки РФ знеструмлення зафіксували у дев’яти областях України.

Раніше російські окупанти вдарили КАБами по Ізюму, було пошкоджено багатоповерхівку, місто знеструмлене.

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