Унаслідок удару російського дрона по Павлограду загинув 41-річний шахтар ДТЕК

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26 жовтня внаслідок удару російського безпілотника по Павлограду загинув 41-річний працівник ДТЕК Енерго Валентин Котелевський. У компанії повідомили про загибель колеги та висловили співчуття його рідним і близьким.

Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська. Він працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК. Колеги згадують чоловіка як людину, яка завжди була готова прийти на допомогу, підтримати та підставити плече тим, хто цього потребував. Його загибель стала ще однією непоправною втратою для колективу компанії.

Про це повідомляє Офіційний-канал ДТЕК.

Нагадаємо, що На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона загинув працівник ДТЕК.

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

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