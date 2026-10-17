Уночі 17 жовтня ППО не збила жодної балістичної ракети, але перехопила чотири Калібри

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

«У ніч на 17 жовтня (з 18:00 16 жовтня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф, ТОТ АР Крим, крилатими ракетами Х-22/32 із повітряного простору ТОТ АР Крим, 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська та 332 ударними БпЛА типу Shahed (31 із них — реактивний), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим», — сказано у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі

4 крилаті ракети "Калібр";

289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

На жаль, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нагадаємо, що у Херсоні через нічний авіаудар РФ загинув водій швидкої та поранення отримало немовля.

Російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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