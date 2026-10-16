Ураження Су-34 на аеродромі Борисоглєбськ вибило цілу авіаційну ланку РФ — Плетенчук

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Ураження шести російських бомбардувальників Су-34М на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» стало серйозним результатом операції Сил оборони України. Фактично йдеться про знищення цілої авіаційної ланки, адже Росія зазвичай залучає одночасно три такі літаки для виконання бойових завдань.

Він також пояснив, яких втрат могли зазнати наземна інфраструктура та персонал, що забезпечував обслуговування літаків.

За словами Дмитра Плетенчука, під час удару по авіаційній техніці можуть постраждати й наземні служби. Масштаб таких втрат залежить, зокрема, від того, на якій відстані вони перебували від місця стоянки літаків.

Речник зазначив, що є інформація про певні результати ураження й у цьому напрямку.

«Це може містити і боєприпаси, і пальне, і в принципі інші види обладнання й персоналу, який обслуговує ці літаки. Тому що за кожним літаком, за кожним військовим льотчиком, у цьому випадку — льотчиком-злочинцем — стоїть ціла група людей, техніків, які обслуговують цю машину вбивства. Тому вони є такими самими легітимними цілями, як і безпосередньо літак», — сказав Плетенчук.

Дмитро Плетенчук наголосив, що йдеться про ураження цілої авіаційної ланки. Як приклад він навів дії російської авіації під час заходів у напрямку узбережжя з боку Чорного моря: у таких випадках противник у середньому використовує три літаки.

Отже, ураження шести Су-34М на аеродромі «Борисоглєбськ» має суттєве значення для зменшення авіаційних спроможностей Росії.

Речник ВМС ЗСУ також пояснив, що можливості російської сторони протидіяти українським ракетам «Нептун» залежать від кількох чинників. Зокрема, значення має рівень ситуативної обізнаності противника та швидкість, із якою він отримує інформацію перед застосуванням відповідної зброї.

«Таку операцію (як ураження аеродрому у РФ, — УНІАН) завжди важко планувати. Тому що відстань, яку мають подолати ці засоби, — досить велика. І росіяни якраз цим користуються. Звісно, розвідка тут має одне із ключових значень, а не тільки підрозділи, що застосовують зброю. Тому це завжди зв'язка, і ми, звісно, при можливості завдаватимемо таких ударів», — пояснив Плетенчук.

За словами речника, застосування ракет «Нептун» є частиною системної роботи Військово-морських сил України. Ураження російських цілей цими ракетами відбувалося й раніше.

Зокрема, українські сили завдавали ударів по заводу, який модернізував літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), а також по місцях розташування російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Плетенчук підкреслив, що такі операції не є поодинокими, а становлять частину системної діяльності українських ВМС, про яку противник знає.

«Комплекс виконує універсальні завдання. Тому тут якраз для росіян новини нема», — акцентував Дмитро Плетенчук.

Про це в ефірі «Апострофа» розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

У мережі опублікували супутникові знімки російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області, де українські Військово-Морські сили уразили шість бомбардувальників Су-34М.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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