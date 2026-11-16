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46-річний Сергій Самарський свого сина чотири роки не випускав з дому. В окупованих Олешках то була єдина можливість вберегти 22-річного хлопця від облав, російських патрулів та можливих проблем з окупантами. Син залишався у чотирьох стінах, а життя навколо помалу згасало: зникало світло, закінчувалися продукти, вулиці затопила вода з Каховської ГЕС.

Поступово припинилася доставка продуктів. Виживали тим, що скидали українські дрони: ящики з консервами, крупами, цукром, солодощами й салом. Виїхати вже й не сподівалися, але з’явився шанс — складна операція за участі українського та російського омбудсманів, команди першої леді США Меланії Трамп та чотирьох американських журналістів. У певний момент усі вони опинилися в одному немаркованому автобусі.

На засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав людини під час воєнного стану уперше детально розповіли, як готували цю операцію, що відбувалося за зачиненими дверима переговорів і чому повторити олешківський сценарій у Костянтинівці за п’ять днів, як запропонував Путін, навряд чи можливо.

Місто-привид і скиди з «Вампірів»

До повномасштабного вторгнення в Олешках, на лівому березі Дніпра, жили близько 25 тисяч людей. Через чотири роки окупації залишилися півтори-дві тисячі. Звичайний райцентр біля траси на Крим втратив електрику, нормальне водопостачання, медичну допомогу й можливість безпечного пересування, бо навколо заміновані дороги, лісосмуги, навіть стежки. До найближчого місця, де ще можна було знайти харчі, люди пішки долали двадцять кілометрів.

Підрив росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року став додатковим і дуже болючим ударом по Олешках. Сергій Самарський з балкона своєї багатоповерхівки бачив, як під водою тонуть вулиці.

«Вода піднялася майже до дорожнього полотна мосту через річку Конка навпроти нас. Затопило близько 80% міста. Багато людей тоді загинуло, особливо самотні старенькі у приватному секторі. Окупаційна влада евакуацію не проводила, навпаки, росіяни відбирали у місцевих човни, мародерили по будівлях і вивозили награбоване».

Після повені місто залишила навіть окупаційна адміністрація. Російські посадовці боялися українських дронів, тож залишені напризволяще мешканці самотужки шукали способи вижити. Продукти й ліки ще привозили приватні підприємці з Криму, але з кожним місяцем логістика дедалі ускладнювалася, доки не припинилася остаточно. Відрізані від навкілля люди мали допомогу буквально тільки з неба — українські військові скидали продуктові набори з дронів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні ТСК розповів про інший випадок: родина цілий рік не могла вибратися зі своєї квартири на восьмому поверсі. Будинок був зруйнований, виходи заблоковані, тож воду та їжу людям доставляли безпілотниками. Зрештою їх таки вдалося вивезти під час гуманітарної місії.

Самарського перша поява українського «Вампіра» над будинком добряче налякала. У місті добре знали, що за собою несе звук бойового безпілотника. Лише згодом чоловік дізнався, що цього разу дрон приніс не боєприпаси, а їжу.

«Ти знаєш, що "Вампір" полює на окупантів і працює скидами. Коли він завис і кинув щось біля будинку, було дуже страшно. А потім пішли чутки: це наші хлопці скидають їжу в ящиках. Я визирнув за паркан на сусідню ділянку — лежить. Усередині були українські консерви, крупи, цукор, сіль, солодощі й дуже смачне сало. В одному з ящиків дівчата передали нам листа. Ми з собою його не брали — залишили в Олешках, бо не знали, що чекає попереду під час виїзду».

Підвал ФСБ, примусовий паспорт і роки у чотирьох стінах

Війна для родини Самарських почалася о шостій ранку, як і для всіх, 24 лютого 2022 року — зателефонував брат Сергія. За кілька годин російська військова техніка вже рухалася повз їхній будинок у напрямку Херсона. Виїхати страшно: знайомі, що спробували самостійно евакуюватися, розповідали про розстріляні цивільні колони. До того ж в іншому будинку залишалися двоє лежачих батьків Сергія (які згодом померли в окупації). Кинути їх родина не могла. Мусили залишатися, а за кілька місяців небезпека прийшла від людини, яку добре знали.

У травні 2022 року в Telegram з’явилося відео росіянки, яка закликала вбивати й калічити українських дітей. Дружина Сергія не змогла промовчати: надрукувала листівки й розклеїла їх у місті. Один із сусідів, маючи проросійські погляди, доніс на Самарських російським спецслужбам. Подружжя забрали «на підвал».

«Протримали три дні. Фізично не били, але був жорсткий психологічний тиск і безперервні допити. Головна їхня мета — змусити тебе здати родичів, сусідів, друзів, щоб іти далі ланцюжком і збирати компромат. Мені пощастило: я згадав кілька прізвищ людей, які стовідсотково виїхали з окупації, дав їхні недійсні номери телефонів і нас відпустили».

Після цього постійно пильнували, що говорити й кому можна довіряти. Самарські намагалися триматися непомітно. Сергій ремонтував автомобілі, а родина вчилася жити в умовах, де звичайний похід вулицею міг завершитися трагічно. Згодом у їхньому багатоквартирнику оселилися російські військові, звідти запускали свої безпілотники. Навесні 2026 року квартира Самарських згоріла, тож родина перебралася у приватний будинок друзів, які раніше виїхали до Скадовська.

Найбільше Сергій боявся за сина. Хлопцеві було 22 роки — той вік, який міг зацікавити окупантів задля залучення до своїх збройних формувань. Батько вирішив, що безпечніше залишатися вдома. Син майже чотири роки окупації не виходив надвір. Самому ж Сергію довелося піти на поступку, якої намагався уникнути до останнього.

У 2025 році російська влада видала указ, за яким мешканцям окупованих територій без російських паспортів загрожувала примусова депортація. Бережучи себе та близьких від нових загроз, Сергій із дружиною мусили отримати російську посвідку.

«Ми трималися до останнього, але після указу про депортацію з 10 вересня 2025 року довелося оформити їхній паспорт».

На початок 2026 року становище в Олешках стало критичним. Люди залишилися без усього: їжі, ліків і медичної допомоги. Самостійно виїхати з міста було неможливо — будь-яка спроба перетнути окупаційну територію могла завершитися фільтрацією або зникненням людини.

Фактор Меланії Трамп: дзвінок із Вашингтона зрушив кригу

Дмитро Лубінець про гуманітарну катастрофу в Олешках дізнався наприкінці лютого 2026 року. Почали надходити звернення від мешканців міста та їхніх родичів, які вже перебували на підконтрольній Україні території.

«Мій перший офіційний лист був направлений 5 березня 2026 року на Міжнародний комітет Червоного Хреста як основну організацію, що зобов'язана захищати цивільних у зоні конфлікту згідно з Женевськими конвенціями. Потім були десятки звернень до агенцій ООН, міжнародних посередників та безпосередньо переговори з російською стороною, які я розпочав ще в березні», — розповів омбудсман на засіданні ТСК.

Самих звернень було недостатньо. Українська сторона привертала увагу до Олешок і через публічні міжнародні майданчики. Про ситуацію говорили під час Генеральної асамблеї ООН, до теми долучалися Папа Римський і віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, яка оголосила голодування. Саме після вересневої сесії Генасамблеї відбувся контакт, який змінив перебіг переговорів.

«Мене після засідання Генеральної Асамблеї особисто набрав Марк Бекман, ексклюзивний радник Меланії Трамп. Ми спілкуємося від серпня 2025 року — ця команда допомагає Україні повертати українських дітей із території РФ. З Марком маємо постійні робочі комунікації. Того разу він запитав, що мені відомо про Олешки та чи готовий я розглянути пропозицію долучити особисто Меланію Трамп до пошуку рішення. На всі запитання я відповів ствердно. Наступного дня Марк сказав, що все обговорив із Меланією Трамп і вона готова як публічно, так і непублічно виступити спеціальним посередником у переговорах між Україною та РФ».

Так з'явився тристоронній формат переговорів: українська та російська делегації на чолі з омбудсменами і команда Меланії Трамп, яку представляв Марк Бекман. З українського боку до процесу залучили СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Міноборони, Генеральний штаб, ГУР та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Допомагав у перемовинах з обома сторонами і народний депутат Давид Арахамія.

«Під час основних перемовин були присутні я, російська омбудсменка Яна Лантратова та Марк Бекман. Переговори тривали з середини вересня до 1 листопада», — уточнив Лубінець.

Меланія Трамп для посередництва не тільки надала своє ім'я, а й через Бекмана була залучена до щоденної роботи та допомагала розв'язувати проблеми, які виникали під час підготовки місії.

«Вона була дотична щодня. Наприклад, коли росіяни відмовилися погоджувати участь українських журналістів у складі делегації. Марк попросив час обговорити все особисто з Меланією Трамп і дотиснути російську сторону — так ми отримали позитивну відповідь. Також виходили публікації офіційних постів на сторінках Меланії з посиланням на мене як омбудсмана України. Тобто вона особисто щодня координувала напрацювання місії».

Чому саме Олешки привернули увагу першої леді США, Лубінець пояснює обережно: може лише припускати, що гуманітарна катастрофа в окупованому місті набула значного міжнародного розголосу. Так само омбудсман не береться стверджувати напевно, чому на американське посередництво погодився Кремль.

«По-перше, РФ хотіла показати себе стороною, яка нібито готова відгукуватися на гуманітарні ініціативи першої леді США. По-друге, це частина глобальних перемовин між Україною та Росією за посередництвом американців. Думаю, це був сигнал, що домовлятися про масштабні речі можна за участі представників США та особисто Меланії Трамп».

15 годин в одному автобусі

Головними та невизначеними залишалися два питання: як домогтися реального припинення вогню на час евакуації та переконатися, що російські військові дійсно дозволять людям виїхати в Україну без фільтрації. Довелося шукати незвичайне рішення, розповів Дмитро Лубінець.

«У якийсь момент я запропонував: давайте в одному автобусі фізично їхатимуть омбудсмани обох країн. Розуміючи це, військові гарантовано дотримуватимуться режиму тиші. Американській стороні ідея сподобалася, вони запропонували додати громадян США у форматі журналістів».

Присутність американських медійників, крім інформаційного висвітлення евакуації, мала ще й стримувати озброєних росіян від можливих порушень.

«Двоє американських журналістів прилетіли через Київ, двоє — через Москву. Найцікавіше, що після Олешок усі четверо виявили бажання їхати в Київ разом із нашими громадянами й на власні очі побачили, як Україна зустрічає та підтримує евакуйованих людей», — розповів Лубінець.

Автобус, у якому їхали омбудсмени, не мав спеціального маркування.

«Ми провели з Лантратовою близько 15 годин в одному автобусі, який їхав усередині колони без спеціального маркування задля безпеки. Ці години по суті стали тривалими перемовинами: обговорили наступні гуманітарні місії, обміни, повернення цивільних, верифікацію, пошук зниклих безвісти, передачу пакунків нашим військовополоненим, доступ до них іноземних представників та потенційну міжнародну місію омбудсманів різних країн для перевірки умов утримання полонених і цивільних. Після такої поїздки комунікація стала набагато кращою і продуктивнішою», — розповів Лубінець.

Як тримали режим тиші

«Спочатку я обговорював логістику із ЗСУ та нашими спецслужбами — СБУ, СЗРУ. Їхня позиція була однозначною: ніякого виходу людей і розмінування через Херсон не може бути через річку та зруйнований Антонівський міст. Будь-які ідеї щодо човнів чи понтонів ЗСУ відразу відкинули, наголошуючи, що не можна давати російським військам можливості рухатися вперед. Добирали маршрут за двома критеріями: безпека для наших громадян і швидкість. Цей маршрут виявився найкращим, адже від моменту в'їзду на підконтрольну росіянам територію до виїзду минуло трохи більше доби», — пояснив омбудсман.

Делегація вирушила з Києва автомобілями до білоруського Гомеля. Звідти літаком дісталася російської Анапи, далі автомобілями через окупований Крим до Олешок. Назад їхали тим самим шляхом: через Крим до Анапи, звідти чотирма літаками до Гомеля, а вже потім автобусами до українського кордону, де на людей чекали українські автобуси. Логістику та транспортний супровід через Білорусь узгоджували з депутаткою білоруського парламенту, головою комітету соцзахисту Іриною Костевич, чий мандат фактично замінює посаду омбудсмана.

Режим тиші погоджували окремо, за участю двох переговорних делегацій та українських військових. Рішення було непростим, адже йшлося про припинення вогню на територіях, які контролювали обидві сторони. Без цього не було б евакуації.

«Я не маю мандата впливати на рішення головнокомандувача, тому в процесі перемовин брав участь президент України, якому я хочу окремо подякувати. Рішення вимагало сміливості через ризики, але після оцінки всіх факторів було вирішено запустити режим тиші з 03:00 ночі 27 жовтня до 22:59 1 листопада за київським часом», — повідомив Лубінець.

Контроль за дотриманням домовленостей почався до офіційного старту. О 02:30 ночі Лубінець, російська омбудсменка Яна Лантратова та двоє відповідальних представників від України й Росії вийшли на спільний зв'язок. Перші пів години остаточно узгоджували запуск режиму тиші. Після цього обидва омбудсмени синхронно опублікували заяви. Контроль за українською стороною здійснював керівник об’єднаного центру при СБУ Андрій Пастернак — перебуваючи на командному пункті в Херсонській області, він стежив за ситуацією безпілотниками в реальному часі.

«Ми залишалися на прямому зв'язку ще годину, а надалі зідзвонювалися кожні дві години або й щогодини з нашою відповідальною особою Андрієм Пастернаком, який координував цей процес з українського боку».

Першого дня дзвінки були частими, потім інтервали поступово збільшувалися. Обидві сторони публічно звітували про те, як проходить режим припинення вогню. Після завершення домовленого періоду обидві делегації знову зв'язалися й підтвердили, що зафіксованих порушень не було.

«Режим тиші, який тривав 5 діб і 19 годин, завершили у такому ж форматі комунікації вчотирьох. Обговорили, що відбулося, нюанси, після чого обидві сторони публічно заявили, що порушень режиму тиші за умовами угоди не зафіксовано. Дві області контрольовані ЗСУ — Херсонська та Чернігівська, два регіони контрольовані РФ — тимчасово окупований Крим та Краснодарський край. З 2022 року це був найдовший за часом і найбільший за територією режим тиші», — зазначив омбудсман.

Користуватися звичним зв’язком на окупованій території делегація не могла, тож перед поїздкою домовлялися про термінал Starlink. Він став єдиним засобом зв’язку в Олешках і дозволив передавати відео безпосередньо з міста.

«Я принципово спілкувався виключно українською і під час брифінгів, і з людьми в Олешках. Мешканці, які провели в окупації понад чотири роки, відповідали мені українською. Я також носив одяг із тризубом, щоб російське суспільство могло побачити: Україна — інша держава зі своєю культурою, мовою та нацією, а не “один народ”».

Чотири з половиною години в пеклі

В Олешках українська делегація провела всього кілька годин — приїхали о десятій ранку, виїхали приблизно о 14:40. Мали не тільки забрати людей, які вже погодилися на евакуацію. Чимала частина мешканців до останнього не вірила, що місія справді відбудеться, а інші вагалися, чи їхати, коли навколо російські солдати.

Дехто приймав рішення після особистої зустрічі з делегацією. На 40 хвилин Лубінець затримав виїзд колони, бо мав переконатися, що люди, які залишаються, зробили це добровільно і ще мають можливість змінити рішення.

Про місію в Олешках люди дізнавалися по-різному: від родичів, із Telegram-каналів, а хтось слухав українське радіо на приймачах із сонячними батареями.

«Один такий приймач мені подарували, я передав його до музею Другої світової війни як експонат. Були люди, які повірили у справжність місії, лишень коли побачили, що омбудсман України приїхав особисто і дав повну свободу пересування без оточення військових РФ», — зазначив Лубінець.

Точну кількість евакуйованих за домовленістю з російською стороною публічно не називають, аби не зривати подальші місії. Проте за оцінками омбудсмана, виїхали близько 90% тих, хто ще залишався в Олешках (у місті лишилося орієнтовно 200–300 мешканців). Вік врятованих вражає: наймолодшому малюку на момент виїзду було всього 1 рік і 27 днів, найстаршій людині — 94 роки. З собою забрали 105 тварин: собак, котів, папуг, навіть одного єнота, яких одразу взяла під опіку організація UA Animals (відмовити через брак місць довелося лише зооактивістці, яка хотіла вивезти одразу 70 тварин).

Серед тих, хто наважився на виїзд, був і Сергій Самарський. Родина, яка чотири роки прожила в окупації, не поспішала вірити обіцянкам, навіть у день евакуації страх нікуди не зник.

«З Telegram-каналів дізналися, у нас біля річки ще був зв'язок. Коли з'явилася офіційна інформація, що особисто Дмитро Лубінець приїде до Олешок, сумніви наче відпали. Але в день евакуації на кожному перехресті стояли російські солдати, було дуже страшно. Аж доки не побачили Дмитра Валерійовича — все одразу стало на свої місця, — розповів Самарський на засіданні ТСК. — З собою взяли дві валізи на трьох, тещу та двох котів, Тьому і Маруську. До останнього не виходили на розмови, намагалися бути тихими. Спокійно видихнули лише тоді, коли перетнули державний кордон з Україною через Білорусь».

Зараз Самарські живуть в орендованому житлі на Київщині. Усім евакуйованим держава та міжнародні партнери оперативно надали базову підтримку: одноразову виплату від УВКБ ООН у розмірі 12 800 грн, тримісячну оплату оренди житла від Червоного Хреста та окремо 100 000 грн на придбання одягу, ліків і необхідних речей (тим, у кого немає родичів, підготували місця тимчасового проживання в Мукачеві, Чернівцях та на Волині).

З документами, медичною та психологічною допомогою у родини Самарських проблем не виникло. На три місяці Сергій отримав відстрочку — таку саму, як інші евакуйовані чоловіки мобілізаційного віку. Якщо потім отримає повістку, відповів коротко: «Піду служити».

Вашингтон, обміни та пастка Костянтинівки

Одразу після завершення місії українська делегація — Дмитро Лубінець, Давид Арахамія та співробітники офісу омбудсмана вирушила до Вашингтона. У Білому домі Лубінець від імені президента та народу України вручив Меланії Трамп державну нагороду — орден княгині Ольги I ступеня, а під час особистої зустрічі обговорив три ключові напрямки: повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників із російських тюрем та масштабування гуманітарних місій.

Домовитися про Олешки вдалося не з нуля. До цього сторони місяцями вибудовували канали комунікації, зокрема щодо обміну військовополоненими та репатріації тіл загиблих (останній напрямок, за словами омбудсмана, є чи не єдиним, де працює чітке порозуміння: щомісяця за підтримки МКЧХ Україна забирає тіл загиблих героїв у десятки разів більше, ніж передає росіянам).

«У мене є довіра до результатів перемовин із Лантратовою. Без позитивного досвіду попередньої взаємодії Олешки б не відбулися, ми не починали з чистого аркуша. Російську сторону хвилюють їхні громадяни, нас — наші. Довіра будується там, де домовленості витримуються. Напрацювання такого формату зайняло місяці», — пояснив омбудсман.

Ці переговори важливі й на тлі підготовки нових обмінів після перемовин в Абу-Дабі. Лубінець зазначив, що українська сторона наполягає на кількох пріоритетах:

«Пріоритет №1 — важкопоранені та важкохворі. Пріоритет №2 — жінки. Станом на сьогодні в російському полоні залишається 486 українських жінок. І третій — критерій людяності: ті, хто найдовше перебуває в полоні».

Складніше домовлятися про повернення окремих категорій полонених — засуджених Росією українців та оборонців Маріуполя.

«23 жовтня ми повернули 86 хлопців, засуджених РФ, кожен із яких пройшов процедуру помилування. Щодо оборонців Маріуполя — це одна з найскладніших категорій, але 23 жовтня нам вдалося повернути 61 представника Нацгвардії, серед яких приблизно 35 військових — це ядро "Азову". Наша переговорна команда запропонувала нові підходи, які дали кращі результати», — повідомив він.

Проте масштабувати досвід Олешок на інші гарячі точки буде непросто. Наприклад, щодо проведення схожої гуманітарної операції в Костянтинівці, яку напередодні запропонував Путін. Є принципова різниця між умовами: на Херсонщині річка стала природною перешкодою між позиціями українських і російських військ, по якій визначали межі режиму тиші. У Костянтинівці, де тривають активні бойові дії, чіткої лінії розмежування немає.

«Максимально важко. У Костянтинівці треба окремо розмірковувати, як забезпечити реальний режим тиші. Будь-яка гуманітарна місія розпочинається з комунікації із Силами оборони України, які надають аналіз потенційних загроз для наших громадян під час місії. Тобто ключова відмінність: в Олешках чітко розмежовані ЗСУ й окупанти, а в Костянтинівці чіткого розмежування на сьогодні немає», — пояснив Лубінець.

Сумнівними виглядають і обіцянки Кремля розмінувати територію за п'ять днів. Лубінець наголосив, що в зоні активних бойових дій російська армія мінує територію щодня, тож реальна підготовка до подібної операції може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Натомість сам протокол Олешок омбудсман вважає практичним напрацюванням, яке за наявності політичних домовленостей можна застосувати для припинення вогню й на інших ділянках фронту.

«Саме механізм забезпечення режиму тиші на землі, який ми запустили, контролювали і реалізували, відкриває вікно можливостей для запуску такого режиму і на всій лінії фронту. За наявності політичних домовленостей наш досвід показує, як це забезпечити, хто повинен контролювати процес, які технічні засоби використовувати, як забезпечувати відповідальність за порушення», — підсумував Лубінець.

Та першочерговим завданням для нього залишаються конкретні люди, які досі перебувають в окупації. Лише в Олешківській громаді є щонайменше п'ять інших населених пунктів із подібною гуманітарною катастрофою, а серед пріоритетів також значиться окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині. Після Олешок головне — не дозволити, щоб ця операція залишилася одиничним випадком.

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