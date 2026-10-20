Усі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у режимі холодного зупину

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Ситуація на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС залишається складною: усі шість енергоблоків знаходяться у режимі «холодного зупину», а рівень води у ставку-охолоджувачі знизився до 12,27 метра при мінімально необхідних 15 метрах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити станцію необхідними запасами дизельного пального на випадок повного знеструмлення, через що розглядає скорочення кількості резервних генераторів та приховане постачання пального низької якості. Крім того, на станції фіксується гострий дефіцит кваліфікованого персоналу: на майданчику перебувають лише 1450 працівників із необхідного штату, а пропозицію України щодо подачі напруги через лінію «Феросплавна-1» Кремль відхилив.

У самому Енергодарі критичною залишається гуманітарна ситуація — у місті систематично виникають перебої зі зв'язком, водою, світлом і пальним, а російські військові цілеспрямовано посилюють інформаційну ізоляцію населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Документ, зокрема, передбачає виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного суверенного контролю України над станцією.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

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