Увечері росіяни атакували торговий центр в Одесі

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Увечері 3 листопада російські терористи атакували Одесу. Внаслідок удару постраждала торговельна інфраструктура міста. За даними місцевих пабліків, приліт був по одному з торгових центрів.



Під удар потрапили об'єкти торговельної інфраструктури Одеси.

За даними місцевих Telegram-каналів, приліт був по одному з торгових центрів. Офіційно це поки не підтверджували.

Про це повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак та місцеві Telegram-канали.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. Дані про наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що протягом дня 3 листопада 2026 року Сили протиповітряної оборони України знешкодили 62 ворожі безпілотні літальні апарати.

З ночі 3 листопада триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

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