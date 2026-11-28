0:00 / 0:00

У Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки безпілотників постраждали троє людей. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу, пошкоджено шість гаражів, вікна у двох багатоповерхівках та об’єкт енергетичної інфраструктури.

За інформацією ОВА, одна з постраждалих жінок дістала порізи нижніх кінцівок уламками скла.

«Ще одна жінка дістала різані рвані рани рук уламками скла. Також травмовано чоловіка, у нього закрита черепно-мозкова травма», – ідеться в повідомленні.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок атаки на території гаражного кооперативу спалахнула пожежа, пошкоджено шість гаражів. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у квартирах двох багатоповерхових будинків.

Також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. Відповідні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки російського удару.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Телеграмі.

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 25 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 23 цивільних, зокрема троє дітей. Ще низка людей отримала гостру реакцію на стрес.

У ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками, зокрема 74 реактивними Shahed. Сили протиповітряної оборони знешкодили 141 ворожий БпЛА. Атака тривала станом на ранок.

27 листопада 2026 року російський безпілотник атакувавКременчук на Полтавщині. У центральній частині міста пошкоджені будівлі двох закладів освіти. Внаслідок удару травмувалися двоє дітей віком 12 та 13 років.

У суботу, 28 листопада, російські війська атакували транспортну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Читай нас у