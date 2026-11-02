В Ізюмі після російського авіаудару частина міста залишається без світла

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2 листопада в Ізюмі Харківської області частково відновили електропостачання, яке було відсутнє внаслідок ранкового авіаудару. Водночас станом на вечір понеділка частина міста залишається знеструмленою. Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

За її інформацією, фахівці "Харківобленерго" не встигли повністю закінчити відновлювальні роботи та подати електроенергію до споживачів через значні пошкодження. Вони продовжать працювати у вівторок.

Як повідомлялося, вранці понеділка ЗС РФ вдарили по Ізюму КАБами. Одна людина загинула, ще 27, серед яких двоє дітей, постраждали. Через пошкодження високовольтних ліній електропередач місто було повністю знеструмлено.

"Залишаються знеструмленими абоненти центральної та південної частини міста Ізюм", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Кількість постраждалих через атаку РФ на Ізюм зросла до 15.

Раніше російські окупанти вдарили КАБами по Ізюму, було пошкоджено багатоповерхівку, місто знеструмлене.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули пятеро цивільних. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованої будівлі. Ще 14 людей отримали поранення.

31 жовтня в Ізюмі було оголошено Днем жалоби після російського авіаудару.

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