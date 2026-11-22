Більша частина Одеси вже з водою після масштабного знеструмлення, спричиненого російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Водночас у частині міста ще немає водопостачання та тепла. Комунальники організували підвіз води, у місті також працюють бювети та близько 300 пунктів незламності.

У неділю, 22 листопада, в Одесі поступово відновлюють водопостачання після російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі вода вже є в більшій частині міста, однак у деяких районах проблеми зі світлом, водою та теплом ще залишаються.

За його словами, причиною знеструмлення стали удари російських військ по об’єктах системи передачі електроенергії в Одеському районі. Ці об’єкти забезпечують електрикою Одесу. Через пошкодження магістральних мереж частина міста залишилася без світла, а разом із ним виникли перебої з водопостачанням і теплом. «Причиною знеструмлення стали ворожі атаки по об'єктах системи передачі електроенергії в Одеському районі, які забезпечують живлення Одеси. Через пошкодження цих магістральних мереж відсутнє світло, а в частині міста досі немає води та тепла», — повідомили в міській раді.

Як в Одесі забезпечують людей водою та зв’язком

Поки комунальні служби відновлюють роботу систем, одесити можуть набрати воду в бюветах. Також у місті організували її підвіз. Це має допомогти мешканцям районів, де водопостачання ще не відновили. Крім того, в Одесі розгорнули близько 300 пунктів незламності. Там можна зігрітися, підзарядити телефони та інші гаджети. Це особливо важливо для людей, які через тривалі перебої зі світлом не мають змоги зарядити пристрої вдома.

Окремо міські служби працюють над тим, щоб одесити не залишилися без мобільного зв’язку. Районні адміністрації разом із мобільними операторами забезпечують живлення базових станцій. Завдяки цьому мають продовжувати працювати мережі мобільного зв’язку.

Як працюватимуть школи та дитсадки

Через складну ситуацію з електропостачанням одеські школи з 23 до 27 листопада навчатимуться дистанційно. Дитячі садки не припинятимуть роботу повністю, але прийматимуть дітей лише в чергових групах. Перший віцемер Олександр Філатов назвав останню добу надзвичайно складною для міста. Він подякував енергетикам, комунальникам та іншим фахівцям, які працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.

Відновлення електропостачання залишається важливим для повернення до нормальної роботи міських систем. Від нього залежить не лише освітлення будинків, а й подача води та тепла. Тому комунальні й аварійні служби продовжують працювати над усуненням наслідків атак. Про це повідомив перший віцемер Одеси Олександр Філатов.

Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Станом на 22 листопада через масштабні пошкодження магістральних електромереж передати споживачам необхідний обсяг електроенергії поки неможливо. Енергетики вже частково відновлюють живлення критичної інфраструктури та шукають технічні рішення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.

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