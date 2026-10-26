В Одесі затримали підозрюваного у встановленні російських GPS-трекерів на цистерни з пальним

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В Одесі військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у встановленні GPS-трекерів на автоцистерни з пальним для планування російських атак. За даними слідства, пристрої могли використовувати для стеження за переміщенням транспорту.

«За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону», — ідеться у повідомленні.

СБУ задокументувало, що фігурант причепив щонайменше два «маячки» з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз.

«У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні. Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента», — повідомили в СБУ.

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні.

«До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав «легкі» заробітки в Телеграм-каналах», — зауважили в СБУ.

Погодившись на співпрацю з ворогом, зазначили в СБУ, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі, для конспірації він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки.

«Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора. Для цього фігурант за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями рашиста та встановив на автоцистерни», — підкреслили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ

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