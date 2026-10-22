В окупованих Олешках серед цивільних є діти, яким бракує їжі, — Зеленський

Російські війська контролюють приблизно 18–19% території України. Водночас у тимчасово окупованих населених пунктах залишаються тисячі цивільних, які не мають можливості безпечно виїхати.

Під час розмови журналіст попросив главу держави показати, які саме території захопила Росія. Зеленський схематично позначив окуповані райони на карті та наголосив, що Москва намагається сформувати для російського суспільства власне уявлення про перебіг війни.

«Це приблизно 18–19% нашої території. Приблизно, тому що їхні карти – це одне. Вони, чесно кажучи, розповідають своєму народові одну історію, а в нас інші карти. Ми вважаємо, що маємо рацію», – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Росія окупувала Крим, Маріуполь, Бердянськ, частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Водночас російським військам не вдалося захопити обласні центри Запоріжжя та Херсон.

Окремо глава держави згадав про звільнення Херсона, розташованого на правому березі Дніпра. За його словами, російські війська продовжують обстрілювати місто з тимчасово окупованого лівобережжя.

Особливу увагу президент приділив тимчасово окупованим Олешкам на Херсонщині, де цивільні жителі залишаються фактично відрізаними від зовнішнього світу. Серед заблокованих людей є діти, які потерпають від нестачі їжі.

«Олешки – це місце, де зараз люди й діти опинилися в пастці, без їжі, без нічого. Їх не пропускають. Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати місто», – заявив Зеленський.

Президент також згадав про приблизно 2500 людей, які залишалися в Олешках. Водночас із наведеної частини інтерв’ю незрозуміло, на яку саме дату припадає ця оцінка.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над наданням допомоги жителям тимчасово окупованих територій.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в

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пояснюючи ситуацію на фронті та умови життя українців під російською окупацією.

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Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Наступного тижня можуть з’явитися позитивні новини щодо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині.

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