В окупованому Донецьку атакували датацентр, пошкоджено телекомунікаційну інфраструктуру

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В окупованому Донецьку вночі атакували датацентр, який забезпечував роботу телефонного зв’язку, інтернету та телекомунікаційної інфраструктури на захопленій території Донеччини. Унаслідок удару об’єкт зазнав значних пошкоджень.

За словами Андрющенка, атаки зазнав датацентр на вулиці Постишева, 60 в Донецьку. Там розташовувалася інфраструктура операторів зв’язку «Углетелеком» та «Елеком».

«Донецьк. До прекрасних новин. Мінус датацентр по вул. Постишева, 60. Вночі було атаковано датацентр "Углетелеком" та "Елеком", які є магістральним оператором зв’язку на окупованій Донеччині. Компанія надає послуги телефонного зв’язку, інтернет-доступу та телекомунікаційної інфраструктури», — написав Петро Андрющенко.

Він також наголосив на масштабах руйнувань, заявивши, що після нічної атаки в Донецьку «більше датацентру не існує».

Таким чином, удар міг вплинути на роботу телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечувала зв’язок та доступ до інтернету на окупованій частині Донеччини. Інформація про масштаби можливих перебоїв у роботі мереж наразі не наводиться.

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Телеграмі.

19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

Від вечора 29 вересня Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удару завдали українські оператори безпілотних систем.

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